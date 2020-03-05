今天24節氣驚蟄 彭啟明：春雨頻繁雷雨季節開始

今天是24節氣的驚蟄，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，蟄伏在土裡的昆蟲被驚醒，這是一個很有聲光想像及萬物復甦的節氣，代表春天來了。

他說，習慣上過了驚蟄南方的暖濕空氣勢力開始成形，春雨會越來越頻繁，甚至有機會帶有雷電，雷雨季節也由此開展，通常台灣的第一次雷都在驚蜇之前發生，也曾5月才發生，代表冷暖空氣勢力氣候特性的交會時間點。今年早在1、2月也都有雷雨發展，今天雖然有降雨，但並未有明顯的閃電落雷。

他說，這波鋒面及東北風，如預期在昨天下半天開始轉變，晚上從北部開始轉雨，目前主要雨勢以中部以北為主，新北市的萬里、瑞芳由於是東北角的迎風面，風向加上地形交互作用，持續有連續的雨勢，累積已經破100毫米。

多數地方勢綿綿細雨，大約在30-50毫米，南部也有些零星的偶陣雨，但相對於北部的持續綿綿細雨，明顯較為稀疏。這波雨勢將持續一整天，有機會在傍晚過後逐步緩和，當然南北會有時間上的落差，周五轉為多雲到晴的天氣。

這波鋒面雲帶除了水氣，也帶來冷空氣，清晨台北市的低溫也跌破14度，達13.8-13.9度，這樣的溫度配合上水氣，的確有點濕冷感受。中部以北低溫約在12-13度間，中南部15-16度，和前兩天相比有落差。

周五開始明顯轉晴回溫，周六日天氣更晴朗到下周一，迎風面的東北部到東部靠山區，仍可能偶有零星陣雨，但多數地方是穩定的天氣型態。

他說，預期下周一晚上到周二，有道鋒面南下，和這兩天的水氣及冷空氣變化很類似，下周二會有明顯轉變，下周三四才逐步緩回溫，等於這一周會有兩到三次的溫度及降雨的較大變化。

台灣一年有多少閃電？他說，去年台澎金馬陸地共偵測到158萬次閃電，其中90%為雲中閃電，對地閃電（雷擊）占10%、發生15.8萬次。過去統計上，對雷擊的意外事故，遠比媒體報導的嚴重許多，更有許多遺憾的事件發生，要多重視。