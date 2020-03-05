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未來一周乍暖還寒 吳德榮：周六至下周三幾乎一日一變

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天中部以北、東半部有雨，南部亦有局部短暫雨。本報資料照片
今天中部以北、東半部有雨，南部亦有局部短暫雨。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周乍暖還寒，尤其周六至下周三幾乎是一日一變；由於皆屬短周期的波動，模擬模式雖會不斷調整，但對北台灣晴、雨、冷、暖交替頻繁的特性，並不會有多大的改變，要多注意天氣的變化。

今天中部以北、東半部有雨，南部亦有局部短暫雨；北台灣整天濕冷；其他地區的氣溫亦下降，中部微冷、南部偏涼；都要注意保暖。北部12至16度、中部13至18度、南部15至24度、東部13至23度。明天天氣好轉，東半部有局部短暫降雨的機率；清晨氣溫仍低，白天起氣溫回升。

周六各地晴時多雲，白天微熱。周日微弱鋒面從北部海面掠過；北台灣雲量略增、迎風面降雨機率提高，白天高溫略降，影響輕微；對其他地區無影響。

下周一各地晴時多雲，白天微熱。下周二另一鋒面及冷空氣南下，中部以北有雨、南部亦有局部短暫雨的機率；北台轉濕冷，中部微冷、南部偏涼。下周三天氣逐漸好轉，氣溫漸升，局部地區偶有零星短暫降雨的機率。

保暖 吳德榮

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