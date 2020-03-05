基隆北海岸大台北山區大雨特報！ 北部及東北部轉濕冷

中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區東移，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

今天至明天清晨大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚天氣亦冷；北部、東北部及東部地區有短暫雨，中部地區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

明天白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升；明天白天至下周一東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；明天白天北部地區為短暫雨後多雲。

下周二鋒面通過及東北季風增強、下周三東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼；北部、東北部及東部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

周六至下周一西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。今天下午起至明天東半部（含綠島、蘭嶼）易有長浪發生的機率。