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此台北愛樂非彼台北愛樂 文教基金會澄清未涉假公益

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
台北愛樂文教基金會聲明。圖/台北愛樂文教基金會提供
台北愛樂文教基金會聲明。圖/台北愛樂文教基金會提供

台北愛樂文教基金會晚間發表聲明表示，今日多家媒體報導「台北愛樂遭爆假公益真斂財/拖欠中寮10校善款半年」等新聞，與台北愛樂文教基金會無關。台北愛樂文教基金會所屬團隊並無參與2019年於南投舉辦之「台北愛樂重返中寮感恩音樂會」。

台北愛樂文教基金會指出，台北地區有三個知名古典音樂機構，名稱中都有「台北愛樂」。包括愛樂電台（台北愛樂廣播股份有限公司），設址於台北市東興路； 財團法人台北愛樂文教基金會，設址於台北市敦化南路； 台北愛樂管弦樂團（台北愛樂管弦樂團文化基金會），設址於台北市濟南路。

基金會指出，多年來，社會大眾常將此三個機構混為一談，誤以為是同一家公司，實際上這是三個完全不同、各自獨立的機構。

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