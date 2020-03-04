此愛樂非彼愛樂 台北愛樂澄清未斂財
「台北愛樂」斂財？誤會大了！針對有媒體於4日登載關於「台北愛樂」捐款吹大牛、假公益真斂財等新聞，財團法人台北愛樂文教基金會即時聲明表示：「與本會毫無關聯，本會所屬團隊並無參與2019年於南投舉辦之『台北愛樂重返中寮感恩音樂會』，特此聲明。」原來報導所指的是「台北愛樂管弦樂團」。
台北地區有3個知名古典音樂機構，名稱中都有「台北愛樂」：
1) 愛樂電台（台北愛樂廣播股份有限公司），設址於台北市東興路。
2) 財團法人台北愛樂文教基金會，設址於台北市敦化南路。（此次發新聞澄清的就是此一基金會，常被簡稱為「台北愛樂」）
3) 台北愛樂管弦樂團（台北愛樂管弦樂團文化基金會），設址於台北市濟南路。
「社會大眾常將此三個機構混為一談，誤以為是同一家公司，實際上這是三個完全不同、各自獨立的機構。」財團法人台北愛樂文教基金會發新聞稿澄清說，該會是由藝術總監杜黑創立於1988年，會址設於台北市敦化南路一段233巷28號B1。現任董事長為李詩欽，音樂總監古育仲，執行長丁達明，財務長劉葳莉，策略長杜明遠。
台北愛樂文教基金會旗下設有台北愛樂合唱團、台北愛樂室內合唱團、台北愛樂青年合唱團、台北愛樂少年及兒童合唱團、台北愛樂婦女合唱團、台北愛樂市民合唱團、台北愛樂市民女聲合唱團、台北愛樂青年管弦樂團、台北愛樂少年樂團、
台北愛樂少年弦樂團、愛樂劇工廠與台北愛樂歌劇坊等。
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