阿中部長好神 台灣防疫作為躍上國際別忘這張卡

我國新冠肺炎防治經驗登上「美國醫學協會雜誌（JAMA）」，文中提及，台灣原是受到新冠肺炎侵襲最嚴重國家之一，但適當的防疫作為，排名逐漸往往後，並提到口罩實名制，連指揮中心指揮官陳時中每天開記者會，都被寫入值得學習的防疫模式。

讓「阿中部長」大大露臉的，從口罩實名制到傳染病監測系統，其實背後有著堅強後盾，那就是我們的健保IC卡，國立陽明大學兼任教授張鴻仁曾任健保局總經理、並且是疾管局首任局長，SARS期間的後勤指揮官，健保IC卡如何成為阿中部長背後的防疫軟實力，他為大家娓娓道來：

新冠肺炎疫情延燒兩個月後，全球已超過70國家淪陷，包括防疫實力最堅強的美國，短短幾天就超過百例確診，九人死亡。

這幾天隨著某醫學中心院內感染，大家焦點集中在「台灣是否已經社區傳播」，及「指揮中心因應是否足以守住新階段的疫情，而不會像日、韓、義、美等「先進」，確診病例在短時間大爆發。要守住社區感染，是非常複雜的運作。所以我們必須來了解「阿中部長」會這麼厲害，是他背後的資訊系統。

當國人看到韓國人忍著寒風排幾個小時買口罩，不得不佩服我們社區藥局透過健保IC卡，有條不紊的分配口罩。這是IC卡最簡單的就醫及領藥功能。IC卡更重要功能是個人就醫資料，每晚由全國醫療院所上傳健保署，所以我們知道每天全國有多少人就診，看了甚麼病。

SARS之後，疾管署利用這套系統，直接將健保資料庫中，有關傳染病資料轉成監測系統，其中最有名的便是「流感速訊」。大家只要上疾管署網站，就可以看到這份每周一次的訊息，以「門急診類流感就診人數及百分比」為例，台灣是世界上唯一可用「Real time data」來監測每天各種疾病變動，領先全球15年以上。

其次，透過醫院資訊系統，疾管署可以直接抓到各醫院檢驗室送出各種傳染病檢驗結果，以流感為例，就是流感速訊中的流感陽性件數趨勢圖。

此外，疾管署還監測所有流感重症個案，並隨時啟動新興傳染病監測機制，這就是第19例白牌司機可被確診的原因。指揮中心回頭檢驗過去一段時間共113例這類病患留下來檢體。這套系統向美國CDC學來的，但有了IC卡加持，我們青出於藍。

這陣子網路常常傳美國死於流感超過萬人，大陸網民因此嘲諷美國。其實大陸並不公布這些資訊，根據大陸學者推估，每年大陸死於流感應有幾十萬人，然而官方確診只有幾百人。我們知道，不檢驗就無法確定病因與死因，因此如果大陸有類似系統，那麼早在去年12月就可能監測異常訊號，可進一步調查，對外界質疑死亡人數低報，只要拿出「肺炎及流感死亡」的趨勢，便可杜悠悠之口。

開放資訊是防疫最重要的防線，這是習慣於專制體系的人民無法了解的。怪不得前美國知名衛生經濟學者普林斯頓大學的倫哈德教授，2008年來台看到健保IC卡及資訊系統後，立刻投稿至英國醫學全雜誌，標題「到了台灣，我感到自卑（Humbled in Taiwan ）」

我雖然無法預測台灣疫情趨勢，但有這些資訊系統撐腰，阿中部長應該可以挺得住，繼續帶領我們迎戰這場比爾蓋茲於新英格蘭醫學雜誌所形容的「世紀的瘟疫」。