疫情衝擊 全國旅行公會理事長：旅行社像小草卻沒長大

新冠肺炎疫情延燒，對觀光產業衝擊擴大，觀光旅行業者喊苦，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會估計，從1月24日至3月底，疫情造成1200億元損失，聯合會理事長蕭博文感嘆說，「旅行社像一根小草，無奈，小草沒有長大的一天。」

蕭博仁晚間在臉書說，「曾幾何時感覺到自己…心有餘而力不足，經過了無數的戰役，如：千島湖事件，禽流感，蝶戀花事件，大陸團火燒車，921大地震，SARS，華航機師罷工，長榮空服罷工，復興倒閉，遠東倒閉，到如今的新冠肺炎等等，不勝枚舉。」

旅行社就像一根小草，不管颳大風，下大雨，皮鞋踩過，車胎輾過，它一樣會再重新站起來，這就是韌性。但無奈，小草沒有長大的一天，不管任何的天災人禍，卻跟旅遊業就是脫不了關係，偏偏以上這些所有大大小小的事。哪一件是旅行社造成的？又哪一件不是旅行社在承擔？唉! 唉! 唉!（很重要所以唉三次）」。

為了替觀光產業止血，行政院、交通部宣布將投入200億元紓困、復甦計畫。蕭博仁說，很多業者已遇到經營問題，應該要盡快公布紓困的細則與具體方案，讓他們可以解決當前問題，不知道撐不撐得下去，且政府方案到底能不能幫業者度過難關，也是問號。

蕭博仁說，許多旅行社員工留職停薪、領半薪或資遣，尤其專營陸團的旅行社，慘況可能持續到5、6月，業者配合政策停團並代墊款項，盼政府能先撥付。