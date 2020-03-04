北市勞動局拜會印尼辦事處 盼向移工宣導防疫

新冠肺炎疫情持續延燒，不過目前至少有四萬七千名非法移工在全台活動，被視為是群聚感染的高風險群。為此，北市府勞動局長陳信瑜今前往拜訪印尼駐台灣辦事處，強調北市有近四萬名印尼移工，是家庭照顧的重要幫手，北市府非常感謝這些移工。

陳信瑜表示，疫情當年，有部分移工因為身分問題，無法取得防疫物資，盼印尼辦事處幫忙多加宣傳，也希望雙方持續加強合作，以確保在台灣工作移工的健康。

印尼辦事處勞工部主任伍妲表示，辦事處已到全台各地移工聚集的地點，包括台北、彰化、嘉義等地，發送防疫物資，並宣導防疫資訊，另也每個上班日的上午10點、下午2點，定時提供口罩供印尼國民索取，不問身分為何，均可索取，希望透過這些措施，能同時照顧到合法移工及暫時無身分證明的移工。

印尼辦事處表示，會持續向國民宣導不要逃逸，但是台灣仍有民眾要僱用失聯移工，部分移工受到誘惑或錯誤資訊而逃逸，期望台灣也能對非法雇用的雇主加強宣導及研議調整罰責，才能更有效扼止非法雇用及逃逸問題。