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桃機第三跑道環評闖過初審 桃市府「過度護航」遭質疑

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環評專案小組今天通過桃園機場提出的第三跑道開發案。記者吳姿賢／攝影
環評專案小組今天通過桃園機場提出的第三跑道開發案。記者吳姿賢／攝影

歷經三次審查，環保署專案小組今決議通過桃園機場第三跑道環評初審，第三跑道位於桃園航空城計畫的「蛋黃」區備受關注，但此案徵收範圍高達6190戶、1萬6367人，衝擊層面廣大，且第三跑道位置離中油沙崙油庫僅350公尺，環評結論要求補充須搬遷的居民數量及安置措施，並強化災害預警機制。另此案開發單位為桃園機場公司，但桃園市府在會中還提出簡報說明，引發「過度護航」的爭議。

桃機客運量逐年增加，目前雙跑道容量為每小時50架次，未來恐不敷使用，根據桃機規畫，若擴建第三跑道，預計每小時可提升為80至90架次；第三跑道開發位置位於桃園市大園區，屬於桃園航空城區域計畫，面積約723公頃，其中要徵收587公頃。

第三跑道開發單位為桃園機場公司，但桃園市府今罕見在會上提出簡報，「補強」此案背景說明。桃園市府表示，施工期間會每月查核空品，營運期間也會確保航空用油含硫量減少等環評承諾；增加一個跑道必然增加噪音，除了桃機原有監測，桃園市府環保局也會補助學校、圖書館、醫院隔音設施，每年規畫五億元噪音補償經費，至於拆遷補償也會從優考量。

桃園市府原本也提出疏洪道設置改善工程，但環評委員李育明說，開發單位不是桃園市府而是桃機，桃機要自己說明疏洪道設置，且目前規畫也不夠精確。

針對環評委員質疑桃園市府幫桃機「過度說明」，桃園市副市長游建華表示，桃園航空城對桃園是大事，計畫其中一項是機場園區、另一項是附近地區，前者由機場公司處理，附近地區由桃園市府開發，兩部分緊密連結，包括安置、植栽、社會影響，都要做一致性處理，因此雙方採取合作態度。但游建華也坦承，很多部分不應由桃園市府「補充」，會與桃機公司溝通納入環評書。

環評委員游勝傑要求說明目前預擬徵收用地的農耕行為，以及有意願繼續從事農耕的比例。環評委員簡連貴說，此案工廠、民眾搬遷數量很大，相關安置計畫要更加完備，包括加強輔導跟溝通，建立雙方共識。

環評委員孫振義說，此案影響拆遷戶數量廣大，還包括若干學校、工廠、宗教設施，要加強社會影響部分，但此案送審單位是桃機公司，「怎麼環保、水利、民政等說明都是桃園市府『一肩扛下』？開發單位應肩負責任，全部賴給桃園市府也不是個事」，且環評若通過對桃園市府沒有約束力，「責任交付似乎有點不對？」

桃園機場指出，中油油庫部分已提出防救災方案，目前沙崙油庫距離第三跑道中心線350公尺，根據ICAO評估，單一航次發生碰撞機率為10的負7次方。風險評估分析部分，會有辨識、分析、規畫、追蹤、控制，檢討潛在風險因子。

民航局長、桃機代理董事長林國顯說，以民航局角色是桃機監理單位，去年桃機已提升至4千8百萬人次運量，2042年會到8千4百萬人次需求，因此需要建置第三跑道，未來替代南北跑道後，也會稀釋附近地區噪音。去年開始，ICAO要求訂定航空汙染標準，民航局已開始執行相關計畫，因此很多航空公司已經引進可降低空汙的新型客機，即使未來航次增加，也可以保持低汙染。

閉門會議上，多數委員都沒有意見，討論3分鐘就決議通過此案送交大會，但結論要求具體補充此案受影響須搬遷的居民，提出相關措施並納入環境保護對策，並強化中油沙崙油庫的災害預警機制及風險管理。

桃機 環評 桃園機場

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