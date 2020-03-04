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新冠肺炎衝擊店家訂量 拾荒長輩日收入減5成

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
受新冠肺炎疫情衝擊，不少店家訂貨銳減，導致拾荒長者回收物資變少，日收入減少5成。圖/中華民國老人福利關懷協會提供
受新冠肺炎疫情衝擊，不少店家訂貨銳減，導致拾荒長者回收物資變少，日收入減少5成。圖/中華民國老人福利關懷協會提供

新冠肺炎疫情衝擊，社福團體紛紛喊出募款寒冬，長期關注拾荒長輩的中華民國老人福利關懷協會指出，過往拾荒者一天可透過回收換得100元以內的餐食費，但現在店家訂貨量銳減，紙箱、鐵罐與寶特瓶等資源回收物數量也大幅變少，許多店家更顧慮傳染風險，取消店內回收，導致拾荒長輩1天平均收入降至50元不到。

中華民國老人福利關懷協會表示，協會為全國第1家關懷拾荒長輩的機構，成立16年來服務無數因家庭或其他因素無法申請證明的長輩，服務的清寒長輩中有1成是拾荒者，通常肩負著家的重擔。

中華民國老人福利關懷協會說，受到疫情影響，店家業績不若以往，資源回收物也跟著減少，拾荒長輩過去1天回收可換得100元，現在只能換到50元左右，收入銳減5成，協會為了不中斷拾荒者的照顧服務，推動「愛食不荒」計畫，讓長輩們有一個乾淨、舒適的生活環境與基本的生活必需用品外，也讓長輩們能靠自己與大家的力量，撐起一個家。

拾荒 中華民國 疫情 新冠肺炎

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