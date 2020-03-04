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醫美診所搶口罩？王浩：一線醫護恐不夠用

聯合報 / 記者楊正海/即時報導
新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，口罩成重要防疫物資。圖／北市府提供
新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，口罩成重要防疫物資。圖／北市府提供

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，台北市議員王浩發現，北市衛生局至本月3日止，已發放19批口罩給各醫師公會代為轉發給北市各診所，但他質疑衛生局卻對各醫師公會是否有按時分配、分配數量，無法掌握，甚至有醫護人員陳情，醫美診所受「同等待遇」，一線醫護人員口罩卻反而得省著用。

王浩指出，以2月27日衛生局第17批配發的口罩為例，該次衛生局一共配給北市各領用單位共51萬2916片口罩，其中有11萬5415片分配給榮總、三總、新光等大型醫院；38萬5700片分配給台北市醫師公會與牙醫師公會，其餘1萬1801片口罩則分配給北市各婦產科、洗腎診所以及照護機構，各醫師公會領走的口罩數量，占總數逾7成。

但北市各大醫院共3萬7057名醫護人員，每人每天僅可分配到約3片口罩，一般照護機構則較多，約每人每天5片。精神照護機構分配到的數量最少，每人每天僅2片，甚至還有婦產科診所，過去10天以來竟只分配到2片口罩，但衛生局分配給醫師公會的口罩，卻可讓每位診所的醫師日領10片口罩，包括醫美診所。

王浩質疑，醫師公會領到口罩後如何分發，根本不受衛生局管控，衛生局也從未過問這些醫師公會的口罩發放情況，且過去發放的每批口罩皆是如此。另外，具高感染風險患者的大型醫院、洗腎診所或照護機構等，理應較非第一線診所領到更多口罩，而非齊頭式的發放。

對此，衛生局指出，待3月4日止，台北市衛生局已公告配發口罩20次，其中已截止領用之口罩公告配發次數為17次，17次當中，由各醫師公會轉發基層診所的口罩次數有6次。

至於發放口罩的方式，依照中央流行疫情指揮中心函指示照辦，撥補診所醫療工作人員口罩，7天的撥補數為執登醫師數乘以70，提供診所醫療工作人員使用，衛生局也率全台之先，將口罩配發領用情形公告在網頁。

衛生局也表示，自2月3日起，即要求各醫師公會每日回報當日口罩發放數量，也要求各醫師公會秉持公開透明原則發放給診所，製作發放清單並檢附領據交給衛生局。另外，若醫療機構遇到口罩緊急需求情形，可直接洽台北市衛生局單一窗口聯繫。

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