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無法避過社區感染？ 陳：政府態度嚴謹

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
中央疫情指揮中心4日宣佈無確診案例，國內疫情稍緩，指揮官陳時中也顯得較放鬆。（photo by 施凱文/台灣醒報）
中央疫情指揮中心4日宣佈無確診案例，國內疫情稍緩，指揮官陳時中也顯得較放鬆。（photo by 施凱文/台灣醒報）

「不會假設避得過社區感染！」疫情指揮中心指揮官陳時中4日被問到早前表示「社區感染無法避免」的說法，他回應，政府因應疫情大爆發態度會較為嚴謹，「雖然希望不會發生，但沒有事實證明出現前，不會任意假設疫情改善。」

嚴謹面對疫情

中央疫情指揮中心指揮官陳時中4日宣布無新增確診案例，而他早前在立法院答詢表示，因為病毒具多樣性、不能排除無症狀感染問題，「長期來看社區感染無法避免。」對此他向媒體說明，對於疫情的態度政府必須謹慎，「不會天真的假設避得過社區感染。」

陳時中表示，防疫政策是與時間在賽跑，要避免疫情大爆發，得用很精確的步調，他說：「我們不敢說曲線不再往上，我們要讓它平穩，在控制之內」。隨後他話鋒一轉提醒，社會大眾對於疫情相關的消息要查證後再傳遞。他說：「社會安定是在全球疫情延燒階段，非常重要的事情。」

煽動性訊息不可信

對於媒體提問立法院開議後，是否容易因議事衝突及推擠，立委會因此感染病毒。陳時中忍不住一笑並幽默表示，「相信立委們的防疫意識都很高，也請大家在疫情期間稍微冷靜一點，多用嘴巴、少用腳。」話一講完，現場也爆出一陣悶笑。

警政署刑警局副局長朱宗泰則表示，防疫期間對於假訊息取締會更嚴格，包括「疫情失控 軍隊接管台北」、「台中現在是人間煉獄」等具煽動性的訊息都證實為不實訊息，他指出：「從1月到目前為止，共移送79件案例，另外發現46件在境外，都是簡體字及大陸用語，研判應該是境外人士的假訊息。」

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疫情 社區感染 陳時中

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