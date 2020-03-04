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影／高鐵引進體溫量測儀把關！清明疏運採全車對號座

聯合報 / 記者 顏凱勗 楊凱竣 徐宇威 潘姣琪/桃園即時報導
高鐵桃園站引進2台體溫量測儀，能夠快速掌握旅客身體狀況，器材精準度達到正負0.3度，有效距離達到6公尺，如果體溫超過37.5度標準即會發出警示聲。記者顏凱勗攝影
高鐵桃園站引進2台體溫量測儀，能夠快速掌握旅客身體狀況，器材精準度達到正負0.3度，有效距離達到6公尺，如果體溫超過37.5度標準即會發出警示聲。記者顏凱勗攝影

清明連假在即！高鐵桃園站引進2台體溫量測儀，能夠快速掌握旅客身體狀況，高鐵桃園站站長王稔慈表示，器材精準度達到正負0.3度，有效距離達到6公尺，3月底會再有10台進來，分別送至台北、台中、左營等站，如果超過37.5度標準即會發出警示聲，工作人員就會將民眾領往復測區用額溫槍再次測量，確定發燒後將由鐵路警察核對資料，確保該民眾是否為居家防疫者，基本上會請發燒旅客返家，這時所退的票是不需要收手續費的，但若旅客不從一定要上車，目前也沒有法源拒載，只能請對方全程配戴口罩。

另外王稔慈也提醒，目前清明期間4月1日至6日疏運的車票將於5日0時開放預售，為了降低感染風險，所有車次都將採全車對號座，為了確保輸運正常會加開班次，官網上也會公告售票情況，請民眾不用過度擔心。

發燒 高鐵 新冠肺炎

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