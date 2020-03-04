全聯3月5日再度開賣台糖防疫期間清潔專用75%酒精

「不會假設避得過社區感染！」疫情指揮中心指揮官陳時中4日被問到早前表示「社區感染無法避免」的說法，他回應，政府因應疫情大爆發態度會較為嚴謹，「雖然希望不會發生，但沒有事實證明出現前，不會任意假設疫情改善。」

2020-03-04 18:01