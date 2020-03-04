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全聯3月5日再度開賣台糖防疫期間清潔專用75%酒精
為滿足消費者防疫需求，全聯福利中心3月5日將再度開賣「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」(350ml) ，建議售價45元，外島門市(澎湖、金門)則延後一天至3月6日開賣，將依照當日海象及船班抵達時間為主，販售數量以各店現場貨量為主，每人限購一瓶，數量有限，售完為止。
「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」(350ml)可直接於手中搓揉使用、溫和不殘留，可用於用餐前後、戶外活動、餵食嬰幼兒前、搭乘交通工具、進出醫院診所及如廁前後。
全聯表示，各門市開賣時間以各家門市營業時間為準，商品數量皆為有限，每人限購一瓶，售完為止，另提醒民眾依政府相關法規18歲以下不得購買，並呼籲防疫商品無需過度囤貨。
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