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國道拖救車科技化派遣 少等6分鐘
高速公路今年1月1日正式採用拖救車科技化派遣系統，高公局統計，截至今年2月底，通報拖救需求案件每件約減少6分鐘。
高速公路局表示，為加速國道車輛拖救處理時效，減少二次事故發生危險，自今年1月1日正式採用拖救車科技化派遣系統，截至2月底，經系統派遣媒合約946件，占整體案件近6成，從通報拖救需求至拖救車抵達現場，平均約需15分鐘，較傳統電話人工派遣平均約需21分，每件約減少6分。
高公局表示，拖救車科技化派遣系統係利用手機定位技術就近媒合拖救車輛，用路人除可節省等候時間，車輛派遣後，用路人可即時查詢拖救車輛相關資訊及執行進度，另派遣過程全記錄，亦可減少相關糾紛。
高公局表示，用路人於國道有拖救服務需求時，可撥打1968免付費電話或路邊緊急電話向交控中心請求協助，交控中心將會優先利用該系統派遣最近之拖救車趕赴現場。
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