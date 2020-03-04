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高鐵清明期間取消自由座 網一面倒認同「原因」喊有助防疫

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣高鐵公司昨（3）日宣布，超前部署各項防疫作為，將於今年清明假期疏運期間（4月1-6日），所有車次一律實施全車對號座（亦即沒有自由座）。聯合報系資料照片／記者楊文琪攝影
台灣高鐵公司昨（3）日宣布，超前部署各項防疫作為，將於今年清明假期疏運期間（4月1-6日），所有車次一律實施全車對號座（亦即沒有自由座）。聯合報系資料照片／記者楊文琪攝影

台灣高鐵公布清明連假將全面實施對號入座，消息一出，不少網友皆認為對號座能方便追蹤乘客，又能減少車廂內的人口密度有助於防疫，但也有人表示，如此一來車票就會更難買。

配合防疫，台灣高鐵3日在臉書公告，為了降低感染新冠肺炎風險，清明疏運期間（4月1日 – 4月6日）各車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡及一卡通聯名卡使用，而對號票也將自3月5日凌晨零時起開放預售。

消息一出立馬被轉傳至CoV2019 Ptt，也引起網友紛紛留言。多數網友認為對號入座有助於提升防疫，「這樣比較好找來源」、「對號座可以確定身分吧」、「主要是不幸出現確診，追案例比較方便吧」、「只是用來減少車內人口密度，降低感染風險，雖然還是有風險」、「全車對號可防可控」。

不過，有些網友則認為全面對號座在購票上會更加困難，「那就是搶票到爆炸的意思」、「那就根本買不到票了」，也有人質疑「對號座就不會傳染嗎？」、「自由座當然不好，重點是對號座也不怎樣」，但也有人表示，「早點回家或共乘吧」、「還好我都開車流通空氣！」。

高鐵 新冠肺炎

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