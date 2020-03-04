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第三跑道今環評正反對決 桃機董總督軍、環團喊反徵收

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環評專案小組今天第三次審查桃園機場第三跑道案。記者吳姿賢／攝影
環評專案小組今天第三次審查桃園機場第三跑道案。記者吳姿賢／攝影

環評專案小組今天第三次審查桃園機場第三跑道案，桃機代理董事長林國顯、總經理林祥生「高規格」董總親自督軍，環團及反迫遷居民也有十多人出席抗議，正反雙方都大陣仗與會。

環評會議開始前，正反雙方劍拔駑張，環團及反迫遷居民在環保署前抗議，環境法律人協會專員徐孟平表示自交通部公布跑道主方案起，飛機失事、意外撞擊沙崙油庫的風險就是討論重點，1998年大園空難失事地點就在第三跑道預定地附近，2014年澎湖空難讓飛安議題再度受到重視。

第三跑道環境影響評估審查過程中，環評委員及中油公司也曾要求機場公司謹慎評估飛機起降對沙崙油庫的安全風險，徐孟平說，但機場公司目前僅提出碰撞機率小於10的負7次方，以及說明制式的災防應變計畫，未就發生災害情境下的影響範圍及程度分析，也沒有應變措施。

崙仔後旁的居民代表呂學信今天第三度到環評會議現場，呂學信表示，自始訴求要納入徵收的是崙仔後聚落，他們這些住戶當時沒有表示意見，更不願意被徵收，卻在都市計畫審議會後，一併被納入，實在是很冤枉。

台灣人權促進會專員余宜家表示，本計畫影響的人口甚鉅，單就目前二階環評的桃園機場第三跑道及附近地區，徵收範圍內包括住宅設籍戶數6190戶，約1萬6367人，徵收面積達2599公頃。而航空城全區內至少有9149個家戶與3.9萬人，社會影響程度巨大，但環評書並未詳加盤查產業、土地、居住等衝擊面。

不過，桃園航空城地方促進會今天也派員出席會議，支持第三跑道環評案通過，並指出當地居民超過9成以上都表示支持本案，反方主張「側風」影響飛安，但本方案與原有兩條跑道平行，也與東北季風方向吻合，何來影響飛安？

桃園航空城地方促進會說，反方主張「中油油庫」影響飛安，但沒有提出科學證據，質疑為「基於天馬行空的想像力」還說國外主要航空樞紐的機場跑道靠近航油儲槽的案例非常多，包括美國紐約甘迺迪機場的油槽與跑道中心線距離約315公尺、華盛頓機場約150公尺、芝加哥機場約125公尺、日本大阪機場約175公尺，都比桃園機場還近很多，「這些機場不就通通要關門了嗎？難道瓦斯會爆炸，我們家裡就不能設瓦斯爐，不能設廚房了嗎？」

桃園航空城地方促進會說， 政府透過區段徵收的方式，可以將機場周圍噪音汙染較嚴重地區的居民遷移至離機場較遠，噪音低於60分貝以下更適於人居的地區，配合機場相關產業的發展與都市計畫的規畫，提升國家競爭力。

桃機公司總經理林祥生（右2）及代理董事長林國顯（右3）今親自出席第三跑道環評初審。記者吳姿賢／攝影
桃機公司總經理林祥生（右2）及代理董事長林國顯（右3）今親自出席第三跑道環評初審。記者吳姿賢／攝影

桃園機場 環評 飛安

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