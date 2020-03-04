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「百加得傳世雞尾酒大賽」台灣奪亞洲區第二名

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
SELF Oasis綠洲品牌執行長宋天恩Kero，以經典台灣味奪下「百加得傳世雞尾酒大賽」台灣區冠軍。圖／SELF Oasis提供
SELF Oasis綠洲品牌執行長宋天恩Kero，以經典台灣味奪下「百加得傳世雞尾酒大賽」台灣區冠軍。圖／SELF Oasis提供

調酒界盛事「百加得傳世雞尾酒大賽」台灣區總決賽於上月(27)圓滿落幕，台北「SELF Oasis綠洲」品牌執行長宋天恩Kero奪冠，並代表台灣出征國際，與香港、澳門選手一拚高下，最新消息是他拿下亞洲區第二名的佳績。

「百加得傳世雞尾酒大賽」被稱為國際五大調酒比賽之一，高強度的參賽門檻，令全球頂尖調酒師趨之若鶩，台灣區收到近百名調酒好手報名，人數創下歷史新高。競賽共分為三大主軸：故事性、調酒呈現、舞台魅力；此外，每位選手也必需完成七大挑戰，包括改進基尾酒、創造形象特徵、雞尾酒背後故事、公益參與、社群交流、指導、商業成本，最後積分最高者勝出，不僅考驗調酒師的創意和整合能力，更重視調酒文化的傳承。

SELF Oasis綠洲品牌執行長宋天恩Kero以自創的「Bacarna」成功摘下台灣區冠軍，「Bacarna」為Bacardi百加得與Banana香蕉的結合，以成年的Bacardi ocho加入新鮮香蕉、不甜雪莉酒與夏威夷豆糖漿，可以品嘗到濃郁的蕉香及蘭姆酒的香甜，尾韻帶出巧克力微微的苦香味，層次豐富。

宋天恩Kero表示，開發這款雞尾酒的初衷，是想為台灣蕉農盡一己之力，希望將現下的問題化作調飲，讓消費者不僅是品嘗一杯雞尾酒，更能理解、意識到其中的意義。

他所經營的SELF Oasis，是知名酒吧「私室」的分店。不同於「私室」作為夜晚專屬的秘密基地，SELF Oasis讓人在陽光午後，也能享受微醺的悠閒，這裡是餐酒吧，也是咖啡廳

地址：台北市大安區瑞安街135巷4號1樓（捷運科技大樓站步行約7分鐘）

電話：02-2325-8883

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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宋天恩Kero以自創的「Bacarna」雞尾酒成功摘下台灣區冠軍。圖／SELF Oasis提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香蕉 品牌 咖啡廳

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