中南部空品拉警報 屏東潮州「紅害」

中南部地區空品拉警報，今中午出現9個「橘色警戒」，代表對敏感族群不健康，屏東潮州更達到「紅害等級」，表示對所有人不健康。環保署表示，今天高屏地區位在下風處易累積汙染物，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高，雲嘉南沿海地區因午後風速增強，可能引發地表揚塵影響空氣品質，中部以北擴散條件較佳。

9個出現「橘色警戒」空品測站除了南投竹山以外，其餘8個都在高屏地區，分別為高雄仁武、左營、前金、大寮、林園、美濃，以及屏東跟琉球。屏東潮州更達到「紅害」等級。

環保署表示，明天東北季風及華南雲雨區東移影響，全台各地降雨機率大，空氣品質多為良好等級；高屏空品區位於下風處，且清晨及夜間擴散條件較差，汙染物仍易累積。北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；高屏空品區為「普通」等級。