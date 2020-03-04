聽新聞
test
0:00 / 0:00
中南部空品拉警報 屏東潮州「紅害」
中南部地區空品拉警報，今中午出現9個「橘色警戒」，代表對敏感族群不健康，屏東潮州更達到「紅害等級」，表示對所有人不健康。環保署表示，今天高屏地區位在下風處易累積汙染物，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高，雲嘉南沿海地區因午後風速增強，可能引發地表揚塵影響空氣品質，中部以北擴散條件較佳。
9個出現「橘色警戒」空品測站除了南投竹山以外，其餘8個都在高屏地區，分別為高雄仁武、左營、前金、大寮、林園、美濃，以及屏東跟琉球。屏東潮州更達到「紅害」等級。
環保署表示，明天東北季風及華南雲雨區東移影響，全台各地降雨機率大，空氣品質多為良好等級；高屏空品區位於下風處，且清晨及夜間擴散條件較差，汙染物仍易累積。北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；高屏空品區為「普通」等級。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言