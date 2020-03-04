影／入境居家檢疫旅客沒有親友接機限定搭乘防疫車隊

依照新冠肺炎防疫規定，入境後需居家檢疫旅客不得搭乘大眾運輸工具。桃園機場4日起推出防疫車隊，有620輛計程車或租賃車24小時待命，沒有自行駕車或親友接送，且必須居家檢疫的旅客，限定搭乘防疫車隊的車輛回家，試辦1周後，違規者從11日起開罰。

桃園機場公司統計，4日從陸港澳韓等地入境，必須執行居家檢疫的旅客約300人，旅客下機後接受疾管署檢疫官簽發居家檢疫通知書時，檢疫官也會同步提供離開機場搭乘防疫車隊的資訊，請旅客注意，除了自行駕車或有親友接送者，不要搭乘大眾運輸工具離開機場，限定搭乘防疫車隊車輛，桃園機場2座航廈入境大廳都設有計程車及租賃車櫃台，受理旅客搭乘需求。

4日上午多名旅客登記搭乘排班計程車及租賃車，旅客認為，雖然會多付一些車資，但因應防疫需要，還是願意配合這項措施，保護自己也保護他人。

桃園機場公司副總經理但昭璧表示，交通部配合國家整體防疫政策，4日開始桃園、松山、小港機場對於需要居家檢疫的入境旅客實施防疫車隊的新制度，需要居家檢疫的旅客從桃園機場入境後，如果沒有自行駕車或親友開車接機，就只能搭乘桃園機場公司安排待命的防疫車隊，專車送旅客回家。

但昭璧說，居家檢疫的旅客住在基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市等地區，由桃園機場排班計程車提供服務，車資按照計程車跳表收費。住在台東或離島地區的旅客，也由計程車送到松山機場或基隆港等地，轉搭國內線班機或輪船回家，車資同樣跳表計算。

至於住在苗栗及苗栗以南地區，或者宜蘭、花蓮地區，則安排租賃車專送到家，費用經過桃園機場公司和業者共同訂定的統一價格，按照地區收費，例如宜蘭1000元、花蓮1750元，台中1080元、台南2380元、高雄2660元，距離最遠的屏東2950元。

但昭璧指出，這項入境旅客限制搭乘防疫車隊車輛的措施，從4日起宣導試辦1周，3月11日正式執行，需要居家檢疫的旅客在防疫措施正式實施後，只有自行駕車、親友接送，或搭乘防疫車隊車輛3條回家的路，違反者依法可以處新台幣10到100萬元罰鍰。