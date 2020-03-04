悠遊卡電子支付遲未上線 王鴻薇：已潰不成軍

悠遊卡電子支付「悠遊付」目前仍在封測階段，台北市議員王鴻薇上午指出，悠遊卡最大對手一卡通電子支付上線已經19個月，悠遊卡仍牛步化，已看不見對手車尾燈，市長柯文哲去年還說要殲滅敵軍，現在根本潰不成軍。

對此，悠遊卡公司副總經理林季良指出，為了業者收付款正確性和消費者權益的保障，去年12月開始針對特定約500多名民眾，邀請參加試營運計畫，目前大約有近千人在試營運機制中，希望系統更完美穩當，但今年3月31日前就會全面開放上線使用。

林季良說，其實去年2月申請獲核准，悠遊卡公司5月開始開發電子支付，到現在並沒有很久，不過議員一直很關心這個議題，也承認之前評估電子支付的市場，是有些問題。

王鴻薇說，3年多前悠遊卡錯失商機，落後競爭者後面，目前電子支付機構，一卡通的使用者比率最高，占29%；街口支付占23%；玉山銀行16%、歐付寶12%，但「悠遊付」一直是假上線，仍在封測。

王鴻薇指出，柯文哲在競選連任時，有一系列影片，包括在夜市 「嗶一下」，但這是錯誤宣傳，當時悠遊卡不叫電子支付，而是電子票證。時隔一年，議會追蹤之下，發現悠遊卡的獲利、市占率，在對手緊追之下，都是腰斬，還遲遲不能上線，柯文哲卻還在總質詢中發下豪語要殲滅敵軍。

林季良表示，悠遊卡公司從交通票證起家，必須要考慮到使用者行的需求滿足，也是消費者最重要的一種支付場域，3月底正式推出時，電子支付可以使用在所有的大台北地區的公共運具，包含台北捷運、公車及YouBike，也可以使用1280定期票。至於桃園，也可以使用YouBike，公車仍洽談在中。

不過，交通部分仍僅Android手機可下載「悠遊付」APP ，蘋果手機無法下載，但在一般消費部分，因是掃瞄QR Code，只要有簽約商家，不同系統手機都可以使用。台北捷運公司指出，北捷參與測試，結果順利，未來所有進出口，全力配合上線時間。