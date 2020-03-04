居家檢疫女腳爆痛 北醫首例視訊看診讓她痛痛飛走

一名於北部執行居家檢疫的女性，日前腳部出現嚴重疼痛，以為是腳部扭傷所致，她向地方衛生局求助後，台北醫學大學附設醫院收到通知啟動視訊看診，經骨科醫師問診後，判定為足底筋膜炎，過程僅花費十分鐘，開立的藥物以及藥膏則由其家人赴醫院拿取。

新冠肺炎疫情爆發後，我國設下多道關卡，部分民眾礙於有旅遊史或接觸史，需居家隔離或檢疫，隔離檢疫期間不得外出，若有疾病需求可透過視訊看診，避免與人群接觸，也能保障醫護人員。

北醫附醫遠距醫療中心副主任王佩麟表示，該名女性因為腳部出現疼痛後，2日致電到衛生局求助，該名女性同意接受通訊診療，地方衛生局即會通知北醫附醫，由醫院健康諮詢專員與民眾連繫，協助完成約診，並提供專用視訊連結網址，即可與醫師在約診時間以視訊方式完成看診與處方開立，再由民眾委託代理人到醫院完成健保卡過卡與領藥。

王佩麟表示，視訊過程中，女子是使用手機與醫師視訊聯繫，她主訴在居家檢疫期間感到腳部不適，原本病人以為只是輕微的腳部扭傷，經診療後確診是足底筋膜炎。

北醫附醫陳瑞杰院長表示，北醫附醫配合政府政策於2月20日推出通訊診療服務，居家檢疫或隔離的民眾若出現身體不適，可撥打1922防疫專線或台北市防疫專線(02)2375-3782。

若為發燒或呼吸道症狀，由防疫專線協助就醫；若不是發燒或呼吸道症狀，而有其他疾病或慢性病，則由專人協助後續通訊診療事宜。

北醫附醫為加強分流及院內控管，2月起設立戶外篩檢站，同時限縮探病時間與人數，一般病房探病時間縮短為中午1個小時，加護病房探病時間也由原本3個時段減為1個時段；住院病人的訪客每次最多1人，留院陪病人數則限制為1人。