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宏碁大甲媽祖智慧佛珠小七開賣 遶境延期祈福不中斷

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
大甲媽祖智慧佛珠清香崖柏款即日起於7-ELEVEN開賣，預購價2,988元。圖／宏碁提供
大甲媽祖智慧佛珠清香崖柏款即日起於7-ELEVEN開賣，預購價2,988元。圖／宏碁提供

大甲媽祖遶境延期，但祈福的心情不受時空限制。宏碁與大甲鎮瀾宮攜手合作推出的「大甲媽祖智慧佛珠」清香崖柏款，宣布進駐7-ELEVEN，即日起於全台近5,700家門市開賣，預購價2,988元。每一串大甲媽祖智慧佛珠皆經由大甲鎮瀾宮誦經、過爐、祈福等儀式，並透過大甲媽的加持，讓每一位使用者可隨時隨地誦經祈福。

宏碁研發創新團隊將科技與台灣媽祖信仰文化結合，智慧佛珠由1顆電子主珠與13顆木材子珠串成，於主珠內部嵌入了無線充電的晶片及附上一個大甲媽祖專屬充電基座，讓佛珠與媽祖能夠時時雙向傳達祈願與迴向。

智慧佛珠結合專屬Leap Beads App，除了能設定與記錄使用者念佛時轉動佛珠的次數、廣植福田迴向給心中最摯愛的家人之外，App中還內建200首以上的心靈音樂，讓使用者在打坐或使用佛珠時可選擇伴隨心靈調養或情緒鎮定的音樂，還有六大健康功能，如鬧鈴震動提醒（可作為服藥時間提醒）、久坐提醒、喝水提醒、健走管理、體重管理、睡眠監控等，讓科技展現最人性化的關懷。

智慧佛珠由1顆電子主珠與13顆木材子珠串成，於主珠內部嵌入了無線充電的晶片，另附上一個大甲媽祖專屬充電基座。圖／宏碁提供
智慧佛珠由1顆電子主珠與13顆木材子珠串成，於主珠內部嵌入了無線充電的晶片，另附上一個大甲媽祖專屬充電基座。圖／宏碁提供
每一串大甲媽祖智慧佛珠皆經由大甲鎮瀾宮誦經、過爐、祈福等儀式，並透過大甲媽加持。圖／宏碁提供
每一串大甲媽祖智慧佛珠皆經由大甲鎮瀾宮誦經、過爐、祈福等儀式，並透過大甲媽加持。圖／宏碁提供

大甲媽祖 鎮瀾宮 遶境

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