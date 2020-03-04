林佳龍：國6埔里至花蓮 3個月內重啟評估

立法院交通委員會今天邀請交通部至立法院備質詢。立法委員傅崑萁提案交通部3個月內重新啟動國道6號埔里至花蓮段的地質調查及踏勘研究，以改善中部、東部的聯外交通。對此，林佳龍表示，將遵照委員提議，近一步研議。

傅崐萁於交通委員員會進行臨時提案。提案內容指出，請交通部於三個月內重新啟動國道6號埔里至花蓮段的地質調查及踏勘研究，並邀請國內及國際頂尖團隊參與，近一步檢討評估，推動工程可行性，以改善中部及東部聯外交通。

提案指出，該路段調查研究至今已經20餘年，交通部後續對於該路段的評估，都是沿用就資料，未再進行新的地質調查與踏勘研究，不過這20多年來，時空、環境、地形、地貌等都有重大變化，因此應該要重新評估檢討。

對此，交通部長林佳龍表示，會遵照副委員的提議，進行近一步的研議。