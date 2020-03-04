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高鐵清明連假全車對號座 明凌晨開放購票

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
台灣高鐵2020「清明假期疏運」4月1日到4月6日，所有車次一律實施全車對號座，自3月5日凌晨零時起開放預售。本報資料照片
台灣高鐵2020「清明假期疏運」4月1日到4月6日，所有車次一律實施全車對號座，自3月5日凌晨零時起開放預售。本報資料照片

配合防疫，台灣高鐵2020「清明假期疏運」4月1日到4月6日，所有車次一律實施全車對號座，暫停定期票、回數票、悠遊卡或一卡通聯名卡使用，以降低感染風險；並自3月5日凌晨零時起開放預售。

台灣高鐵清明假期疏運規畫加開184班次列車，南下79班、北上105班，總計6天提供1050班次列車、103萬8450個座位的旅運服務；旅客3月5日凌晨零時起，可透過「T Express」行動購票系統、高鐵合作便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購清明假期疏運期間所需的車票。

高鐵左營站提醒，4月1日以及4月6日兩天為上班日，旅客仍有上班通勤需求可提早訂票，以免耽誤上班行程。

針對持定期票、回數票旅客則提供配套措施，如定期票：原優惠效期含4月1日至4月6日者，將配合展延相對應天數；4月7日至4月8日2天除維持定期票使用外，再展延2天優惠效期，即共展延8天。如原定期票效期為3月20日至4月18日，經展延8天後，優惠效期將至4月26日。

回數票部分，除也展延回數票8天優惠效期外，3月31日(含)前購買回數票且於4月7日至6月6日將回數票次數在效期內使用完畢者，可於6月30日前，持符合優惠資格的回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票1張。

另清明假期疏運期間仍有「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。

高鐵 列車

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