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台鐵15站採紅外線測溫 發燒客擬隔離、免手續費退票

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台鐵15站採紅外線測溫 發燒客擬隔離、免手續費退票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
是否拒載發燒乘客，交通部仍在研擬中。本報資料照片
是否拒載發燒乘客，交通部仍在研擬中。本報資料照片

因應防疫升級，交通部各部會著手裝設紅外線熱顯像儀。立委李昆澤今天在交通委員上要求各交通部會說明採購及裝設進度，雙鐵承諾將盡量在清明連假前加裝完畢，台鐵也透露測量SOP草案出爐，未來旅客若有發燒或是不舒服，擬全額退票不收手續費，不過目前尚未定案。對於是否拒載以及其相關法律依據，交通部表示研擬中。

台鐵預計採購32台紅外線熱顯像儀，局長張政源說，3月底可以陸續交貨，清明連假前會盡快裝好。至於測量SOP，目前已有草案，旅客體溫如果超過37.5度會再量一次，如果確定超過，先隔離出來，同時通知醫療單位，並詢問個人是否正在自主健康管理，或是是任何不舒服，若發燒會全額退票，也不會收手續費。

針對要不要全面量體溫跟要不要強制戴口罩，或是要不要拒載等等，張政源補充，這些是一體通用原則，會跟交通部還有中央疫情中心研究，確定後再來公布。

至於外線熱顯像儀會加裝在哪裡？張政源說會裝在基隆、南港、松山、高雄、台北等15個大站，其中台北四台，其他站兩台，幾乎都是一等站，其他車站則是使用耳溫槍測量。

台灣高鐵公司董事長江耀宗說，高鐵預計採購24個，昨天先跟廠商借了兩台醫療型，今天裝在桃園站，另外有十台在3月份交貨，清明疏運前會加速裝好。高鐵說，除已完成安裝之桃園站，其餘10台將優先安裝在台北、台中、左營三站。

高鐵稍早也發新聞稿表示，各車站現均已配置足量額溫槍，隨時可配合啟動旅客進入閘門前之體溫量測。不過為使監測更有效率，日前更積極向國內廠商採購24台紅外線體溫量測儀系統，該系統已取得衛福部第一等級醫療器材許可證，精準度可達±0.3度，每組測量儀將搭配二名站務人員全程執行監測作業，若系統測得旅客體溫過高，將再以額溫槍進行二度確認，若旅客體溫超過37.5度，則將勸導旅客返家休養或前往就醫。

高鐵說，依照規畫，除今天在桃園站進行測試的兩台醫療級紅外線體溫量測儀外，預計3月底再增加十台，4月底再到貨14台，屆時高鐵全線12座車站各閘門都將配備醫療級紅外線體溫量測儀系統，可大幅提升防疫效能、確保旅客健康安全。高鐵說，發燒旅客退票也不會加收手續費。

高公局長趙興華表示，國道共15個區，需要34台紅外線熱顯像儀，將先採買18台，預計4月中會全部到位。

李昆澤也要求交通部盡速制訂測量針對SOP，交通部長林佳龍說正在彙整，會參考機場，加速把SOP訂出來。

高鐵 發燒

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