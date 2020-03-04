3月劍湖山門票優惠「女生只要100元」！壽星入園免費

超完美隱身術！一名網友在《爆怨公社》內PO文，附帶一張在店內結帳的桌面圖，怨氣很深地寫下：「我找計算機找很久==氣死」，該篇貼文引來好奇的網友動眼睛立馬幫忙尋找，有人稱他看了兩次才看到，有人則是一語道破謎底：「計算機就在電話上啊！」自截稿前該則貼文已有逾4.2萬人點閱，超過一千多個留言。

2020-03-04 10:51