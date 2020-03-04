3月劍湖山門票優惠「女生只要100元」！壽星入園免費
3月女人節，劍湖山世界即日起至3月31日優惠所有女生入園只需100元，3月壽星入園同樣享100元優惠，3月當日壽星更可享受免費優待。劍湖山世界表示，除了門票優惠，劍湖山世界主題樂園及劍湖山渡假大飯店有大量芬多精，適合享受自然放輕鬆。
劍湖山世界主題樂園擁有13萬棵喬灌木及眾多花草樹木、劍湖山渡假大飯店綠蔭面積高達46%，都散發著濃郁的芬多精。據專家表示，芬多精（Phytoncide）是天然殺菌劑，當人體肺部吸進芬多精，可提振精神，調節壓力，舒緩情緒。
此外，園區寬敞，空氣清新，加上遊樂設施多元化，每天都有全國唯一的蒙古國極限特技秀。配合38婦女節，劍湖山世界以「劍證幸福100」為主題，優惠所有女生入園只要100元。
劍湖山渡假大飯店同步推出「森隱秘境快意樂活」的促銷活動，即日起到3月31日兩人成行3,988元，再加1元即可獲得原價899元的門票1張。飯店二樓蔚藍西餐廳3人成行用餐，可享1人免費。配合媽祖祈福活動，即日起至4月30日，入住飯店3,380元含2客早餐。相關資訊可查劍湖山世界官網：http://fancyworld.janfusun.com.tw/。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言