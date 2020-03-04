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3月劍湖山門票優惠「女生只要100元」！壽星入園免費

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
劍湖山世界即日起推出劍證幸福100活動。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界即日起推出劍證幸福100活動。圖／劍湖山世界提供

3月女人節，劍湖山世界即日起至3月31日優惠所有女生入園只需100元，3月壽星入園同樣享100元優惠，3月當日壽星更可享受免費優待。劍湖山世界表示，除了門票優惠，劍湖山世界主題樂園及劍湖山渡假大飯店有大量芬多精，適合享受自然放輕鬆。

劍湖山世界主題樂園擁有13萬棵喬灌木及眾多花草樹木、劍湖山渡假大飯店綠蔭面積高達46%，都散發著濃郁的芬多精。據專家表示，芬多精（Phytoncide）是天然殺菌劑，當人體肺部吸進芬多精，可提振精神，調節壓力，舒緩情緒。

此外，園區寬敞，空氣清新，加上遊樂設施多元化，每天都有全國唯一的蒙古國極限特技秀。配合38婦女節，劍湖山世界以「劍證幸福100」為主題，優惠所有女生入園只要100元。

劍湖山渡假大飯店同步推出「森隱秘境快意樂活」的促銷活動，即日起到3月31日兩人成行3,988元，再加1元即可獲得原價899元的門票1張。飯店二樓蔚藍西餐廳3人成行用餐，可享1人免費。配合媽祖祈福活動，即日起至4月30日，入住飯店3,380元含2客早餐。相關資訊可查劍湖山世界官網：http://fancyworld.janfusun.com.tw/

劍湖山也是拍照打卡的好地方。圖／劍湖山世界提供
劍湖山也是拍照打卡的好地方。圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界 婦女節 蒙古

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