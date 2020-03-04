廚工不一定要戴外科口罩 布口罩也可以

廚工不分疫情，只要上工就要戴口罩，受到新冠肺炎疫情影響，口罩短缺，有些學校因自備給廚工的口罩不充裕，只能購買布用口罩應急。台南市教育局長鄭新輝表示，有詢問衛生局，廚工戴口罩是基於衛生，不一定要戴醫療用口罩，布口罩、一般口罩即可。

鄭新輝表示，春節後考慮到開學後，學校廚工需要口罩，因此下單要買1000盒口罩，但因缺貨，遲未能買到，為此特別詢問衛生局局長陳怡，是否廚工也要戴醫療用口罩，陳怡表示，廚工在悶熱的廚房中工作，戴口罩是基於衛生，因此不用戴醫療口罩。鄭新輝說，由於無法買到醫療用口罩，只能請有中央廚房的學校，若自備的量不足，就自行購買布用或一般口罩給廚工使用。

開元國小有3盒為廚工準備的口罩，約1個月用量，校長李添旺說，因一般口罩也買不到，因此改買布用口罩，每名廚工發多個，可以換洗。但也有學校仍有充足的口罩可用，復興國中校長敬世龍說，因寒假前就提早準備，足夠這學期使用。

有校長表示，掌廚的廚工因煮食時有大量水蒸氣，加上流汗，口罩都會溼答答，廚工相當辛苦，若政府能配發口罩，當然樂觀其成。目前，廚工進入廚房前都會先量體溫，做好防疫，如果身體有問題就會請廚工回家休家，不會進中央廚房。