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今天越晚越冷！ 明天北台灣下探14度
中央氣象局表示，受到東北季風影響，今天氣溫開始下降，北台灣明天一早只有14、15度，預計影響到6日清晨，才會逐漸回溫，另外9日、10日開始，又有一波東北季風報到，屆時氣溫會再下降，與這波強度差不多。
各地持續降溫，根據氣象局資料顯示，新北市富貴角、桃園楊梅等多地，今天上午最低氣溫都不到15度，氣象局預報員陳建安表示，今天北台灣一整天偏涼，白天高溫20度上下，上午就有開始降溫的趨勢，中南部、花東則在傍晚之後開始降溫，明天清晨北台灣只有14、15度，中部16度、南部18、19度，東半部17、18度。
陳建安說，這波東北季風影響到6日清晨，這段期間天氣都比較涼，另外除了迎風面北台灣、花蓮容易降雨之外，受到華南雲雨區東移影響，中南部地區也有斷斷續續的飄雨現象，這樣的天氣一直持續到6日清晨，白天開始，東北季風逐漸減弱，氣溫開始回升，降雨也減緩。
陳建安表示，隨後穩定天氣持續到8、9日，這段時間台灣附近吹微弱的偏東風、東南風，只有東半部地區、西半部山區有零星的短暫雨，但很快地10日又有下一道鋒面通過，隨後東北季風再增強，天氣轉為不穩定，北部、東北部、花蓮有局部短暫陣雨，北台灣低溫下探至15度左右。
高山降雪方面，陳建安說，今天深夜到6日清晨，3000公尺以上高山若水氣跟溫度配合得上，會有降雪機會。另外，10日有下一道鋒面通過，當天也有降雪的可能性。
其他天氣注意事項方面，陳建安說，7日到9日這段期間，台灣西半部、金馬有局部霧，影響能見度，要特別注意，5日、6日台灣東半部要注意長浪。
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