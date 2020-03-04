已在台灣立足繁衍！ 秋行軍蟲密度偏高拉緊報

「秋行軍蟲災害緊急應變小組」表示，根據秋行軍蟲性費洛蒙誘蟲器監測結果顯示，去年年底至今，全台高風險寄主作物產區所誘捕到的雄成蟲數仍偏高，密度受近期冷氣團影響有限，推測秋行軍蟲除在本土立足繁衍外，也不排除仍有隨氣流帶入境外蟲體，應變小組表示，農民對於新植玉米及高風險寄主作物應於苗期加強田間巡查工作，即早發現，即早防治，以確保收益。

應變小組表示，秋行軍蟲屬夜蛾類害蟲，好發於氣候乾熱的秋季，但近年全球氣候暖化，全台冬季降雨量少且常見暖冬，年初還出現近攝氏30度高溫。根據農委會執行性費洛蒙監測結果，佈設在玉米、牧草、甘藷、落花生及大豆 (含毛豆) 等秋行軍蟲高風險寄主作物產區，所誘捕到的雄成蟲數偏高。

應變小組表示，因秋行軍蟲產卵量大且幼蟲取食能力強，田間若有豐沛寄主作物可供取食，恐造成嚴重損失，提醒農民必須注意巡田。另外，秋行軍蟲過去於國內雖僅有為害玉米、高粱及百慕達草等3種寄主植物紀錄，但依國際文獻報告，秋行軍蟲的寄主範圍廣泛，可危害超過350種植物，因秋行軍蟲確已在台灣立足，在地繁衍幼蟲對我國經濟作物的影響不容輕忽。

專家表示，目前仍處於秋行軍蟲緊急防疫第二階段，發生疫情田區須依緊急防治作業手冊進行強制施藥，以控制疫情發生，作物收成後，田區應做好翻犁、淹水或曝曬動作，清除田區殘株及土壤內殘存蟲體與蟲蛹，勿放任滋生蟲源，影響整體防疫工作。

防檢局表示，根據去年金門縣防治高粱秋行軍蟲，及雲嘉南地區防治玉米秋行軍蟲經驗，加強田間巡查，即早發現，即早防治，選用政府公告緊急防治藥劑且正確施用，還是可以確保農作物收成。