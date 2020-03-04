服務生結帳稱找計算機找很久 原來就在眼前

眼睛小測試：請問您找得到計算機嗎？這項設計被網友喻為「超完美隱身術」！一名網友在《爆怨公社》內PO文，附帶一張在店內結帳的桌面圖，怨氣很深地寫下：「我找計算機找很久==氣死」，該篇貼文引來好奇的網友動眼睛立馬幫忙尋找，有人稱他看了兩次才看到，有人則是一語道破謎底：「計算機就在電話上啊！」自截稿前該則貼文已有逾4.2萬人點閱，超過一千多個留言。

網友看完貼文後，多數人都覺得這台計算機真是超完美的隱身設計，化身為電話模樣隱身在桌面上，毫無違和感，簡直要融為一體了。在找尋計算機的同時，也有網友說：「我看超久的，我覺得我該喝完我的適明」、真是「遠在天邊、近在眼前」。

對於計算機被做成電話外型，有網友表示，如果這款計算機「只留數字的話會更像」，其實現在有些桌上電話也有計數功能，還覺得如果「電話撥不出去才更氣吧」。也有網友提問：「這個服務生被資遣沒？」、「千萬不要黑手機➕黑沙發⋯⋯我也找好久」。