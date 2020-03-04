食品廣告逾十分之一誇大竟罰不怕！ 它一年違規逾百件

市面上養生保健產品百百款，其中不乏誇大不實廣告。衛福部食藥署今公布去年度監測資料，電視、電台、網路廣告違規率高達一成二，其中PPLs超視王、鴕鳥精與大通酵素廣告持續累犯，PPLs超視王在去年一年內就有130件違規，遭罰184萬元。

衛福部食藥署2019年「藥物、化粧品、食品違規廣告分析及監控策略提升計畫」成果顯示，在食品廣告方面，去年度監測9291件電視、電台、網路廣告，共查獲1125件違規，違規率高達一成二。其中網路廣告占率近六成，電台廣告占兩成一，電視廣告占一成八。

細看違規產品類別，網路上的違規廣告以美膚美容、減肥瘦身等美體產品為多，占率近三成，電台與電視違規廣告則多為誇大宣稱預防退化的產品，像是骨骼肌肉、血液循環保健產品。

衛福部食藥署企科組組長許朝凱表示，持續累犯的前三名為PPLs超視王、鴕鳥精與大通酵素，其中PPLs超視王宣稱其成分是視神經滋養物質、對脈絡膜循環疏通快又好等，去年一年內的違規件數高達130件，遭罰184萬元；托鳥精宣稱其成分是能挽救骨質變空、筋骨退化與痠痛等，去年違規件數為45件，遭罰24萬元；大通酵素宣稱其成分抗病毒且可減肥、食用後可分解脂肪與澱粉等，去年違規件數有八件，遭罰13.75萬元。

許朝凱表示，凡是廣告談到的作用機制太神奇、代言人服用後身體健康大幅改善等情形，務必提高警覺；如服用後出現身體不適，應尋求正規醫療管道就醫。如發現疑似違規的廣告，可撥打全國食品安全專線1919加以檢舉。食品廣告涉及誇大不實，官方可處4萬到400萬元；若廣告詞句涉及療效，可處60萬至500萬元。