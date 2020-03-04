健保開放非特約醫事機構查詢旅遊史 72家申請完成

新冠肺炎疫情未減緩，中央健康保險署除提供健保特約醫事機構，查詢就醫民眾高風險地區旅遊及接觸史外，為進一步縮小防疫缺口，2月19日起也也開放未加入健保特約的醫事服務機構，能申請與健保資訊網服務系統VPN連線。健保署資訊組科長張齡芝表示，該方式為利用系統ID查詢，目前已有72家申請完成，並以自費的牙醫、中醫診所申請為多。

健保署表示，以健保卡勾稽有中港澳旅遊史及確診病患的接觸者，對於醫療院所掌握疫情大有幫助，目前提示的旅遊警示地區包含中港澳、南韓、日本、新加坡、伊朗、義大利及泰國等，提示名單於該地14日內及30日內旅遊史，超過30天以上者則存入健保資料庫，及自2月27日指揮中心提升至一級開設起，更納入今年1月8日以後所有出入境者的旅遊提示。

張齡芝表示，目前健保非特約醫事服務機構全台有逾5000家，皆為有開業申請，為預先防範疫情持續擴大，健保署鼓勵以自費診療為主如醫美、牙科或高端健檢等，或是職能物理治療所、居家照護、護理之家等人員較為密集之醫事服務機構，都可向健保署申請在防疫期間使用旅遊及接觸史VPN查詢功能，降低醫事人員暴露的風險，延展防疫戰線。

張齡芝說，機構申請方式為，先向中華電信申請網路服務，再至健保署分區業務組提出申請，依相關作業手冊登入及取得授權權限後，不必插健保卡，只需鍵入患者的身分證、居留證號或外籍人士護照資料，即可掌握患者是否來自新冠肺炎特定地區旅遊或與確診病人有無接觸。截至今日上午，已有72家完成健保署端VPN授權申請，有15家進行查詢紀錄，期幫助醫事服務機構縮小防疫缺口。