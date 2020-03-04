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高鐵桃園站啟用紅外線體溫量測儀 體溫逾37.5度將勸離

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司說今天起，率先在桃園站啟用兩台具有衛福部第一等級醫療器材許可證之紅外線體溫量測儀，進行旅客體溫量測測試。本報資料照片
台灣高鐵公司說今天起，率先在桃園站啟用兩台具有衛福部第一等級醫療器材許可證之紅外線體溫量測儀，進行旅客體溫量測測試。本報資料照片

台灣高鐵公司昨天宣布取消清明連假自由座販售後，今天再宣布，即日起率先在高鐵桃園站啟用兩台具有衛福部第一等級醫療器材許可證之紅外線體溫量測儀，進行旅客體溫量測測試，以確保旅客健康安全。

高鐵說，配合政府防治新冠肺炎疫情，因應中央流行疫情指揮中心提升為一級開設，積極展開各項超前部署措施，包括提升車站消毒頻率由現行每四小時一次至每兩小時一次、清明疏運期間實施全車對號座以降低因人潮擁擠而感染之風險、擴大防疫小組之參與部門及提升成員層級、擬定各項疫情演變之應變措施，以維護旅客健康安全並確保營運持續穩定，更自即日起，啟用測試紅外線體溫量測儀。

高鐵說，各車站現均已配置足量之額溫槍，隨時可配合啟動旅客進入閘門前之體溫量測。不過為使監測更有效率，日前更積極向國內廠商採購24台紅外線體溫量測儀系統，該系統已取得衛福部第一等級醫療器材許可證，精準度可達±0.3℃，每組測量儀將搭配二位站務人員全程執行監測作業，若系統測得旅客體溫過高，將再以額溫槍進行二度確認，若旅客體溫超過37.5℃，則將勸導旅客返家休養或前往就醫。

高鐵說，依照規畫，除今天在桃園站進行測試的兩台醫療級紅外線體溫量測儀外，預計3月底再增加八台，4月底再到貨14台，屆時高鐵全線12座車站各閘門都將配備醫療級紅外線體溫量測儀系統，可大幅提升防疫效能、確保旅客健康安全。高鐵公司呼籲旅客發揮公德心，注意個人健康狀況、保持良好衛生習慣，並配合各項防疫措施，共同維護自身健康及大眾乘車安全。

高鐵 疫情 新冠肺炎

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