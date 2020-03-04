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檢討蘇花改限速 公路總局：擬提高到70公里

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
交通部長林佳龍今天至立法院備質詢。記者董俞佳／攝影
交通部長林佳龍今天至立法院備質詢。記者董俞佳／攝影

蘇花改全線通車後觀音谷風長隧道最塞，公路總局表示，塞車主因是只要有一、二輛車開得過慢，後面的車就得排隊，公路總局長陳彥伯表示，將在4月前提出，預計把最高時速提高到每小時70公里、最低50公里，避免車潮壅塞。

蘇花改目前限速60公里，但有些車的車速特別低，只有時速40公里，甚至30公里，且因為只有單線，沒辦法變換車道，後方車輛就要因前方的烏龜車跟著「排隊」，是導致塞車的原因。

交通部今天至立法院備質詢，立法委員陳歐珀關心此案，交通部長林佳龍允諾會盡快評估提出。公路總局長陳彥伯表示，預計4月提出來，目前規畫把時速提高到每小時70公里、最低時速提高到50公里。

至於國道五號連假就塞車，陳彥伯表示，會加強龜速車、故障車、事故車的處理，目前只要偵測到龜速車就會開單。

塞車 陳彥伯 蘇花改

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