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公布暖冬遊績效 觀光局：歷次補助最高
交通部觀光局今天首度公布擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫績效。觀光局指出，今年團體旅遊共申請補助金額近12億元，自由行則超過30億元，是歷次補助最高。
交通部今天至立法院接受備質詢。根據交通部資料，觀光局擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫自去年9月1日開始至今年1月31日止，共有1561家旅行社提出2萬1785團旅遊補助申請，參團人數共78萬7874人，申請補助總金額11億9897萬3308元。
此外，自由行住宿方面，參與活動的旅宿業共7900家，占全部合法業者超過6成，為歷次補助最高。各縣市旅客申請自由行住宿補助金額超過30.1億元，已經使用補助房間數約274.7萬間，住宿人數約608.1萬人次。
根據觀光局原本規畫，整體投入46億元經費，預期帶動924萬人次出遊。
觀光局也表示，目前推動花東永續旅遊境外包機計畫，計畫自今年起至111年止，針對飛達花東地區的包機給予獎助，吸引國內外航空公司新闢花東直飛航線，預計今年可以比去年增加3593人次的國際旅客，110年到111年可以增加2640人次以上。
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