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別再亂傳！官方認證台灣雞肉沒有使用生長激素

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
雞農認為麥當勞廣告有誤導消費者之嫌，日前中華民國養雞協會發文給麥當勞要求修正。圖／雞農提供
雞農認為麥當勞廣告有誤導消費者之嫌，日前中華民國養雞協會發文給麥當勞要求修正。圖／雞農提供

國內養雞團體，對於麥當勞雞肉廣告有誤導消費者之嫌，發公文表達要求改善；台灣麥當勞也釋出善意表示，針對養雞協會的意見，台灣麥當勞內部會評估如何適當調整。

台灣麥當勞表示，長年致力提供消費者安心美味的餐食，除嚴選各地優質食材，從產地到餐桌層層把關，相關資訊也清楚揭示在官方網站上。麥當勞感謝養雞協會的指教與意見，並正就其反映事項，內部會檢視，並評估如何做適當的調整。

台灣麥當勞表示，像「麥脆鷄」，是台灣麥當勞長期以來的人氣商品，就是選用台灣在地雞肉製作而成；台灣麥當勞一向支持在地農業，希望持續與相關單位及農民溝通，致力維繫友善關係。

至於生長激素問題，農委會副主委黃金城表示，台灣的雞真的沒有施打生長激素，完全沒有這件事。台灣的白肉雞只要飼養32至35天就能夠屠宰，這只是品種選育的問題。

黃金城舉例，過去台灣煮雞湯的仿土雞都小小隻，但現在都很大隻了，這是雞隻不斷去找其他國家的品種進行配種、選育，以及現代化飼料的進步，雞才變大隻。且生長激素非常昂貴，現代化養雞根本不可能使用，請各界與消費者不要再誤傳。

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙表示，企業針對成本不同、定價策略不同，進行國產雞肉與進口雞肉的採用調配，這是正常的商業行為，但是一定要講清楚採用的是什麼產品，這是對消費者負責任的態度，不論是養雞團體或者企業，最好是強調凸顯自己的優點，不要用批判的角度去談別人有沒有使用什麼，這才是最好的行銷方式，他樂見產業團體與企業直接溝通對話達成共識。

麥當勞 農委會 農民

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