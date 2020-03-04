麥當勞雞肉廣告惹議 養雞協會發文要求修正

知名速食店麥當勞近來在各大媒體宣傳的「你知道麥當勞雞肉哪裡來？」廣告，強調雞肉食材與在地雞農合作。但實際上，麥當勞的雞肉產品除了有國產雞肉，也有美國雞肉，加上強調採用的雞肉「絕不施打生長激素」，雞農質疑廣告有誤導消費者之嫌。中華民國養雞協會日前發文麥當勞，要求修正。台灣麥當勞表示，針對養雞團體的意見，內部會檢視，評估如何適當調整。

中華養雞協會肉雞組長邱時恩表示，廣告中強調是「嚴選在地雞農合作」，明明官方網站中的食材解密，就明白說到麥當勞採用的是台灣以及美國的健康雞肉，為何廣告只說採用國產雞肉，會讓人認為麥當勞採用的雞肉全都是國產雞肉，與事實不符。因此養雞協會發文給麥當勞，認為應該修正廣告內容，明確標示雞肉來源或停播。

邱時恩表示，還有一點讓雞農反彈的，就是廣告中提到使用的雞肉「絕不施打生長激素」，但雞農本來就沒有在用，「為何需要一直強調？」

他說，白肉雞生長35天可以屠宰上市，主要是因為品種改良，以及飼料營養價值高，根本就不需要使用生長激素；生長激素無法通過消化道，因此不可能用吃的，若要使用只能用針劑一隻一隻打，雞農飼養白肉雞幾乎每棟雞舍都有兩、三萬隻雞 ，人工貴、藥劑貴，而且白肉雞容易緊迫，怎麼可能一隻一隻抓起來打。

台中市養雞協會理事長陳佑徹表示，雞農不斷對外爭取「清楚標示」這件事情，比如炸雞用國產的，可能雞塊是用美國進口的，用什麼雞肉清楚寫出來就好；且台灣養雞農戶本來就沒有在用生長激素。

陳佑徹說，一隻白肉雞，上市賣給屠宰場從80多元到100元都有，但生長激素每公克就要百元，成本考量，雞農不會用一個比原本產品售價高出這麼多的東西。企業廣告用詞不當，強調自己沒有使用，會讓人聯想，其他人是否有用。

他表示，過去某個雞精大廠，廣告也提到所契養的雞統統都拿去做雞精，且絕對不用生長激素，當時也是因為雞農抗議後，廣告快速下架，他認為也算是有誠意。這次麥當勞的廣告，去年年初已經密集宣傳過一次，去年雞農也抗議過，今年又再來，他認為肉雞使用生長激素的謠言，真的可以休矣。