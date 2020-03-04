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護肝抗發炎 台中農改場栽培有機薑黃提高保健功效
薑黃是全球知名的辛香料作物，也是炙手可熱的保健食品，非常適合在日照充足溫暖的地區栽種。位於八卦山的「豐滿生技精緻農場」，已建立有機薑黃栽培產業，開發多種薑黃養生食品與料理，近年與農委會台中農改場合作，進行薑黃原料成分分析與功效研究，生產出薑黃素含量高達4至6%的有機薑黃，除提高保健功能，消費者食用更安心。
台中場博士陳裕星表示，薑黃含有多種保健成分，包括薑黃素、類薑黃素、類黃酮及多羥基薑黃素衍生物等，這些天然成分在過去20年間有非常豐富的研究報告，包括對於抗發炎、護肝、抑制癌細胞轉移及預防阿茲海默症等有幫助。
另外，薑黃因具有多種機能性成分，一般認為食用全薑黃的保健效果較為完整。台中場研究發現，以高脂飼料餵食小鼠誘導脂肪肝模式，並在飼料中添加少量的全薑黃粉，發現可以改善小鼠脂肪肝與肝發炎現象；因此，台中場未來將持續以全薑黃為原料，開發具有護肝效果的產品，期望帶動國產有機薑黃發展功效認證產品。
台中場表示，八卦山台地過去以茶葉、山藥及薑為著名的農產品，近十年則發展出有機薑黃產業。台中場與豐滿生技農場合作，以有機資材、有益微生物及不同作物輪作方式，改善了連作障礙及病蟲害問題，更生產出薑黃素含量高達4至6%的有機薑黃；讓消費者吃得安心。
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