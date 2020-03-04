復健科醫師教在家運動 提升對抗新冠肺炎免疫力

新冠肺炎疫情升溫，衛福部嘉義縣朴子醫院復健科羅嘉元醫師提醒民眾，預防感染除養成勤洗手，戴口罩習慣，少觸摸眼口鼻，增加抵抗力要有均衡飲食、充足的睡眠，以及適當運動，許多民眾怕 出門群聚感染，他提供三種在家也能夠做的運動。

羅嘉元指出，近年越來越多研究指，有規律的中等強度運動可提高人體免疫力，避免傳染性疾病感染，根據美國運動醫學會 (ACSM)指引，對一般族群運動建議，包括藉有氧運動促進心肺能力。

包括：健走、慢跑、騎單車、舞蹈及游泳等；抗阻力運動可以增加肌力，包括：重訓、深蹲、卷腹、腿推舉等；柔軟度運動以伸展運動為主來增加關節的活動度。

羅嘉元提供三種在家也能夠做的運動，提升免疫力：「手腳交叉運動」，在安全空間，呈站姿，雙上臂前舉至水平做反覆交叉運動，同時雙腿做來回前後交叉運動，慢慢提高速度至可以說話但有點喘強度，即為中等強度運動。

「深蹲運動」：呈站姿，雙手自然下垂，慢慢彎曲膝蓋蹲下至手指快碰觸地面時再慢慢站起，接著慢慢打開雙臂直到雙手在頭頂上方互相碰觸後再慢慢放下，重複數次。

「貓式伸展」：呈跪姿，雙手張開與肩同寬，手掌置於肩膀正下方，腹部稍微用力收縮並向前慢慢伸展背部肌肉，使下巴及胸口盡可能靠近地面，臀部盡可能翹起，持續約30秒，重複數次。