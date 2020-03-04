鋒面雲系主要影響下半天到明天 不排除局部較大雨勢

今天北部和東部轉為濕涼有雨的天氣，溫度也會下降，天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，預計白天高溫將降到20度以下，晚上到明天清晨的溫度也會降到14、15度左右，和過去幾天相對比較溫暖的天氣不一樣，外出記得攜帶雨具，尤其時間越晚，降雨機率越高，溫度也會越低。

中南部今天也要留意天氣變化，雖然白天各地都還是相對晴朗穩定，中午的高溫也仍然有26到27度，屏東則仍有30度左右，不過晚上到明天也會有短暫陣雨的機會。另外迎風面及沿海地區要留意今天的風速會增強，要留意交通及風浪。

賴忠瑋表示，今天天氣的轉變，主要是受到鋒面雲系及東北風增強的影響。這一波冷高壓的範圍很廣，中心雖然在比較偏北方的蒙古及中國華北附近，但是整個冷高壓的範圍往南延伸到福建及廣東附近，今天也將逐漸影響台灣，白天主要是冷高壓前緣造成東北風增強，主要會比較有感的地方仍然是以迎風面的北部、東北部及沿海地區為主。

鋒面雲系的主要影響時間，則會在今天下半天到明天，而且受影響的不只北部和東北部，中南部這次也會有下雨的機會，不過整體來說，以中部以北及東北部的降雨機率較高，也不排除會有局部較大雨勢及打雷閃電。

賴忠瑋表示，從這波鋒面水氣也可以看出季節轉換的特徵，今天清晨這波鋒面仍滯留在中國廣東及福建附近，這個季節滯留鋒面的形成，代表南方暖濕空氣逐漸增強，和北方冷空氣勢力相當，冷暖空氣交會形成的對流也會較旺盛，容易帶來較大雨勢及打雷閃電，也呼應明天是24節氣中的驚蟼，第一聲春雷出現的時間。

不過這波鋒面對台灣的影響時間不會太久，賴忠瑋表示，預計周五起鋒面就會遠離台灣，雖然還是有一些來自華南的殘留水氣，不過飄到台灣時位置會比較偏北，水氣和雲系也沒有那麼多了，溫度將逐漸回升。