北部及東北部氣溫降短暫雨 高山明天有降雪機率

中央氣象局說，今天東北季風增強，北部及東北部氣溫下降並有短暫雨，中部、東部、東南部地區及南部山區將轉為有局部短暫雨，其他地區雲量增多。

明天至周五清晨受東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚天氣也會涼；由於水氣較多，北部、東北部及東部地區有短暫雨，中部地區也有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，高山並有降雪的機率；此波東北季風將帶來較冷空氣，預估中部以北及東北部清晨低溫約僅14至16度。

周五白天起東北季風減弱，氣溫回升，中南部在周末高溫可達30度以上；周五白天起至下周一天氣較穩定，僅東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二鋒面通過及東北季風增強，天氣明顯轉變，北部及東北部氣溫下降；北部、東北部及東部地區有短暫陣雨，其他地區也會轉為有局部短暫陣雨。

周六至下周一西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路及交通往返請注意；周四下午起至周五東半部（含綠島、蘭嶼）易有長浪發生的機率。

11日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；12日、13日轉為偏東風，迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。