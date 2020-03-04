未來一周乍暖還寒 吳德榮：尤其周六起一日一變
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，上午鋒面逐漸接近，北台灣雲量漸增，各地仍偏暖。下午起鋒面及東北季風南下、水氣漸增、氣溫漸降，北部、東半部轉有局部雨。今晚至明天降雨將擴及中部。今天北部23降至14度、中部16至27度、南部17至30度、東部15至27度。
明天北台灣平地最低氣溫雖僅降至13度左右，但整天濕冷，白天高溫約僅17度左右；其他地區的氣溫亦下降，轉為偏涼、微冷的天氣。周五天氣逐漸好轉，氣溫回升，局部地區仍有零星短暫降雨的機率。
周六各地晴時多雲，白天微熱。周日微弱鋒面掠過，北台灣降雨機率提高，白天高溫略降；其他地區影響不大。下周一天氣好轉，白天微熱。下周二另一鋒面及冷空氣南下，中部以北有雨、北台轉冷。
他說，未來一周乍暖還寒，尤其周六至下周二幾乎是一日一變；由於皆屬短周期的波動，模擬模式會不斷調整，更需持續觀察最新資料。
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