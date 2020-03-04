國內流感 已脫離流行期

國內流感疫情已脫離流行期，但民眾仍不可掉以輕心。衛福部疾管署昨公布，上周流感併發重症新增六例、十二例經審查與流感相關而死亡。此外，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，不論國籍、臨床評估符合類流感診斷者就能用藥，延長到三月底止。

疾管署監測資料顯示，國內流感疫情持續下降，上周急診就診人次約一萬兩千多人，雖逢連續假日，仍較前一周下降百分之四點四，門急診類流感就診達四萬六千多人次，也較前一周下降百分之十一點六，兩項指標已連續兩周低於過去四個流感季。

今年流感脫離流行期的時程較早，疾管署研與全民防新冠肺炎勤洗手與戴口罩有關，寒假延長、公共場所人群減少。另外，雖本季流感疫苗延遲開打，但民眾接種踴躍，截至三月二日止，全國公費流感疫苗接種數達六百萬劑，僅剩約四萬劑。