明年會調漲健保費？ 蘇揆：目前沒規畫

全民健保財務壓力大，明年是否調漲保費？行政院長蘇貞昌昨天明確表示，目前沒有這樣規畫，也沒接到這樣的報告；健保不能倒，如何有效運作、合理收費，隨時會做各方面評估，一定要讓健保繼續存在。

至於民進黨立委林俊憲將提案修法，鎖定「黃安們」一年在台沒住滿一百八十三天、無法提收入證明及無繳稅者，新增健保第七類，提高保費。蘇貞昌表示，尊重立法院修法運作。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬說，健保補破網是政府、立院的事，呼籲討論方向時，不要造成歧視個人、職業和區域，談黃安個案會引起反感，應是針對「長期旅外」、「收入不明」兩項質疑。

國民黨團書記長蔣萬安說，黨團支持所有能讓健保財務永續發展的改革方案，但應針對整體虧損原因通盤檢討後，再提出完整方案。

民眾黨立委蔡壁如表示，黨團支持修法，過去常有旅居海外國人回來享受健保資源，她認為制度應該要修。