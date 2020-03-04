告別過時美白保養 醫師提醒3禁忌3要點

諮詢達人，光澤診所王朝輝醫師。 圖／光澤診所提供

諮詢達人／光澤診所 王朝輝醫師

春暖花開的3月，正是開始使用美白保養品的好時機。但美白保養品非常多，該如何挑選與使用呢？專業皮膚科醫師就提醒，除了慎選成分，做好「保濕」、「防曬」更是美白肌膚最重要的兩大基本功。

光澤診所皮膚科醫師王朝輝表示，近期天氣開始轉變，可以減少使用過於油膩的保養品，也正是時候開始美白。關於美白保養，王朝輝特別提醒三要點與三禁忌。

要點一 美白保養品的成分

針對美白保養品的成分，醫師表示，衛福部目前有明文核准使用13種美白成分，功能包括抑制黑色素形成、黑色素淡化等，其中5種是維他命C的衍生物，其他為麴酸、鞣花酸、熊果素、洋甘菊、二丙基聯苯二醇、傳明酸等，選購美白保養品時，可以先看是否添加。

但王朝輝醫師提醒，政府認可的成分要達到有效果，必須有一定的濃度，太過量會傷到皮膚，太少則沒有效果。保養品的PH值也很重要，適當的PH值才能維持穩定度。

要點二 兩大基本功

美白的兩大基本功，就是防曬與保濕，防曬可以避免曬傷，是基礎的保養步驟，適當的保濕可以達到立即性的效果。

要點三 用吃的保養

近期除了用抹的美白保養品，醫師也建議可以考慮實用的美白保養品，好比適度服用抗氧化劑，葡萄子、穀胱甘肽、松樹皮萃取物。

想要變白，先學會美白基本知識。 圖／資生堂提供

禁忌一 美白保養品內不能使用的成分

不建議使用的成分，包括對苯二酚、汞鹽，且坊間部分宣稱美白保養品中含有胎盤素，王朝輝醫師特別表示，「會容易讓膚色暗沉，或引發過敏發炎」。

禁忌二 酸類保養的塗抹時間

塗抹美白保養品時，醫師也特別提醒，「酸類保養品只能在晚上塗抹」，因為酸類成分會有光敏性，白天擦了之後曬到太陽，反而會愈擦越愈黑。另外，白天要擦美白保養品前，要在擦防曬前先擦保養，這樣才能有效。

禁忌三 坊間流傳的美白撇步

許多網路上流傳，用小黃瓜、檸檬片或檳榔葉敷臉、狂喝檸檬水等，醫師表示，這些對美白都是沒用的，而且隨意使用保養，可能會引發皮膚過敏。