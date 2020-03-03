健康保衛站／劉真續命 靠「人工心臟」撐著

國標舞女王劉真在心臟主動脈瓣膜手術過程心臟驟停，經葉克膜搶救後再換裝人工心臟續命，多數人對人工心臟的認識有限，它分體內及體外兩種，早期植入體內的人工心臟，自費高達500萬元，雖讓等待換心的病患增加活命希望，卻不是人人負擔得起。

高雄長庚醫院2年前收治一例急性心肌梗塞的澎湖青年，他休克倒下時，由父親緊急做心臟按摩救回，後送高雄長庚搶救。醫療團隊從他鼠蹊部打進一個主動脈幫浦輔助心臟，之後做繞道手術，沒想到拔管第5天心律不整，裝上葉克膜搶救12天，再換裝體外心室輔助器爭取續命，後來評估裝上人工心臟更能持久。

當時裝人工心臟自費需500萬，家屬負擔不起，打算放棄之際，院方以專案向董事長王瑞慧爭取，獲同意全額給付，這名年輕人也因為裝上百萬級人工心臟，挺過8個月後幸運等到換心機會，至今健康良好。

高雄長庚心臟外科主治醫師李芳艷表示，民眾心臟出問題送醫急救，必要時會先裝葉克膜，葉克膜不能使用過久，否則會產生感染等併發症。如果裝葉克膜心臟仍不見起色，下一站就是要裝心室輔助器。心室輔助器又分兩種，依美國FDA規範，體外的可使用一個月，置入體內的心室輔助器，協助病人心臟把血打到全身去，直至心臟回復功能就可移除。

李芳艷說，人工心臟材質為鈦金屬，現已發展到第三代離心式，1顆用十幾年沒問題，第3代使用1000多例，兩年存活率將近8成。目前體外的心室輔助器健保可給付，體內的人工心臟，在健保挹注下也已降價。