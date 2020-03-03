愛買推永續食物標章商品、「在家煮安心吃」專區67折起

在家料理自炊食材更要講究品質來源，愛買推出「永續食物」標章商品，超過數百種友善畜養、耕作、產銷履歷、有機認證、提升動物福利等安心食材，同時也開設生鮮「在家煮安心吃」專區，限時67折起。

宅經濟發酵，愛買量販2020年2月生鮮整體業績成長25%，3月4至17日推出200款「永續食物」大賞，包括：可追溯產地身份的台糖安心豚、不使用化學抗生素及瘦肉精的彰化芳苑鄉優酪豬、天然海藻飼養的貢寮九孔鮑、用牛奶養殖出來的彰化牛奶文蛤、外銷等級的台農17號屏東金鑽鳳梨、採用自然農法的苗栗公館紅棗養生茶等。

此外，愛買量販也開設生鮮「在家煮安心吃」專區，集中陳列當季最夯食材方便民眾採買，3月4至8日期間特別嚴選21項生鮮肉品、海鮮和蔬菜，限時67折起，包括：產銷履歷葉菜(青江菜、小白菜、油菜、菠菜、福山萵苣)2包特價39元、雲林西螺高麗菜每粒特價39元、產銷履歷台南北門無刺虱目魚肚每包特價99元。