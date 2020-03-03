聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛買推永續食物標章商品、「在家煮安心吃」專區67折起
在家料理自炊食材更要講究品質來源，愛買推出「永續食物」標章商品，超過數百種友善畜養、耕作、產銷履歷、有機認證、提升動物福利等安心食材，同時也開設生鮮「在家煮安心吃」專區，限時67折起。
宅經濟發酵，愛買量販2020年2月生鮮整體業績成長25%，3月4至17日推出200款「永續食物」大賞，包括：可追溯產地身份的台糖安心豚、不使用化學抗生素及瘦肉精的彰化芳苑鄉優酪豬、天然海藻飼養的貢寮九孔鮑、用牛奶養殖出來的彰化牛奶文蛤、外銷等級的台農17號屏東金鑽鳳梨、採用自然農法的苗栗公館紅棗養生茶等。
此外，愛買量販也開設生鮮「在家煮安心吃」專區，集中陳列當季最夯食材方便民眾採買，3月4至8日期間特別嚴選21項生鮮肉品、海鮮和蔬菜，限時67折起，包括：產銷履歷葉菜(青江菜、小白菜、油菜、菠菜、福山萵苣)2包特價39元、雲林西螺高麗菜每粒特價39元、產銷履歷台南北門無刺虱目魚肚每包特價99元。
因應現代人對於無添加、少油、少糖的「減法」飲食風，愛買量販3月4至17日也精選40款堅果、茶飲、益生菌等商品66折起，同時引進量販獨家的5合1料理神器「SANSUI山水12L空氣烤箱SAO-510B」，兼具氣炸鍋、烤箱、麵包機、電烤盤和乾果機功能，5千元有找。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言