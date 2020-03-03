快訊

果斷禁醫事人員出國 陳時中：不得已的宣布

農民憂買不到肥料 農糧署：庫存充裕免恐慌

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

新冠肺炎疫情衝擊，有農民反應買不到肥料，農糧署今天表示，我國製肥原料進口主要來自印尼、中東、加拿大等地，肥料供應不受疫情影響。經查台肥公司製肥原料庫存充裕，足供1期稻作農需，請農友不必恐慌，肥料可充分供應。

農糧署指出，往年一期稻作約2月份種植，今年1月天氣回暖，部分農民提早插秧，種植後遇到低溫寒流，農民補肥造成整體用肥需求增加。加以部分肥料廠因去年銷售情形不佳，年前採保守生產並調降庫存，使市場整體肥料供應量減少，農友轉向台肥購肥，致台肥部分肥料供應經銷商及農會提貨需求吃緊，而有缺肥謠言。

針對目前正值需肥旺季，農糧署說，已積極協調台肥公司及各民營肥料廠全力投入生產，可供應農友春耕需求無虞。

農糧署強調，該署每期作均協調農民團體辦理肥料疏運安全庫存，現庫存量仍超過1萬6500公噸，後續將視廠商供肥情形及農民需求逐步釋出安全庫存，充分滿足農友用肥需求。

農民 農糧署 新冠肺炎

延伸閱讀

肥料原物料傳缺貨 肥料廠回應:供貨一切正常

稻作肥料受疫情影響斷貨 美濃農會：有替代品可用

影／農民買不到肥料 後果恐怕很嚴重

影／大批農民恐慌！肺炎衝擊搶肥料卻買不到

相關新聞

新北找36家醫院開防疫精進會議 各醫院訂探病標準

因應新冠肺炎疫情，新北市副市長謝政達今邀新北市轄內36家地區及專科醫院代表（新北53家醫院扣除17家急救責任醫院），在衛...

減肥藥沛麗婷 九批號全面回收

衛福部食藥署今天針對減肥藥「沛麗婷膜衣錠」發布回收警訊，9批藥品因有致癌疑慮，配合原廠啟動回收，應於3月25日前完成回收...

拚防疫 兒童新樂園即日起拒發燒者入園

因應新冠肺炎延燒，台北市兒童新樂園即日起實施新防疫措施，只要民眾在入園前量體溫達攝氏38度以上，就不得入園，兒樂也將勸導...

流感脫離流行期！上周12人死於流感 最年輕僅28歲

國內流感疫情雖已脫離流行期，但提醒民眾仍不可掉以輕心，疾病管制署今公布，上周流感併發重症新增6例確定病例、12例經審查與...

無人機新制 挨批限制環保空拍

遙控無人機管理規則將在三月卅一日上路，台南市多個環團昨批評新法是「雞籠政策」，許多原本能飛的地方都不能飛，等於是把無人機關進鳥籠裡；此外，過去藉由無人機監督環境也將受阻，新規定是開倒車。

天氣變暖新冠病毒可望奇蹟消失？ 彭啟明這麼說

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天白天北部溫度回升到北部24-25度，中南部26-30度，東半部...

劉真等待心臟移植 醫生點出手術成功關鍵

國標舞女王劉真因動心臟手術陷入昏迷，裝上葉克膜搶救，目前改裝心室輔助器等待換心。振興醫院院長、心臟科權威魏崢今在「百歲人...

親子共乘自行車3月解禁 載小孩座椅認明合格標章

3月起自行車、電動輔助自行車的前、後座可合法載4歲及6歲以下幼童。交通部表示，已有兩款兒童座椅通過國家標準的檢驗，廠商陸...

愛買推永續食物標章商品、「在家煮安心吃」專區67折起

在家料理自炊食材更要講究品質來源，愛買推出「永續食物」標章商品，超過數百種友善畜養、耕作、產銷履歷、有機認證、提升動物福...

鵪鶉遲遲未納管 農委會承諾：2年內納入家禽

民眾常吃的夜市烤鳥蛋、佛跳牆鳥蛋都來自鵪鶉，但鵪鶉卻遲遲未被農委會指定為家禽納管。農委會今天表示，已透過補助中華民國鵪鶉...

AI辨視軌道扣件有無脫落 運研所要助台鐵巡檢升級

現在台鐵局巡檢軌道，多在夜間以人工目視的方式進行，但一趟七、八個小時恐有視覺疲勞，新手甚至還可能暈車。交通部運研所從去年...

影／冬衣別收！明變天轉濕冷 玉山有望降3月雪

今天天氣不錯，但明天又要變天了！受東北季風增強影響，氣象局表示周三起北部、東北部地區短暫降雨機會提高，高溫也會比今天下降...

熱門新聞

38歲男與女友差17歲憂戀情受阻 未來岳父神回應…網讚真男人

明起變天全台轉濕涼！周四最冷雨最多 玉山有望降雪　

唸到博士賣雞排曾遭郭台銘批 宋耿郎：觀念對了就有用

劉真等待心臟移植 醫生點出手術成功關鍵

驚見全聯防疫小物手刀買下 價格讓網友猶豫「該買嗎」

口罩產量提升能廢除實名制？ 網一面倒：恐惡夢重演

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。