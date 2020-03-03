農民憂買不到肥料 農糧署：庫存充裕免恐慌

新冠肺炎疫情衝擊，有農民反應買不到肥料，農糧署今天表示，我國製肥原料進口主要來自印尼、中東、加拿大等地，肥料供應不受疫情影響。經查台肥公司製肥原料庫存充裕，足供1期稻作農需，請農友不必恐慌，肥料可充分供應。

農糧署指出，往年一期稻作約2月份種植，今年1月天氣回暖，部分農民提早插秧，種植後遇到低溫寒流，農民補肥造成整體用肥需求增加。加以部分肥料廠因去年銷售情形不佳，年前採保守生產並調降庫存，使市場整體肥料供應量減少，農友轉向台肥購肥，致台肥部分肥料供應經銷商及農會提貨需求吃緊，而有缺肥謠言。

針對目前正值需肥旺季，農糧署說，已積極協調台肥公司及各民營肥料廠全力投入生產，可供應農友春耕需求無虞。

農糧署強調，該署每期作均協調農民團體辦理肥料疏運安全庫存，現庫存量仍超過1萬6500公噸，後續將視廠商供肥情形及農民需求逐步釋出安全庫存，充分滿足農友用肥需求。