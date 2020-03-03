新北找36家醫院開防疫精進會議 各醫院訂探病標準

因應新冠肺炎疫情，新北市副市長謝政達今邀新北市轄內36家地區及專科醫院代表（新北53家醫院扣除17家急救責任醫院），在衛生局召開「新北市醫院防疫精進會議」。重申目前防疫重點務必加強「社區監測」及「醫院感染控制」，全力防堵爆發社區感染及保護第一線醫護人員。此外，各醫院應重新訂定並落實執行縮短病房探視時間規範。

謝政達指出，流行疫情指揮中心2月16日宣布加強社區監測對象有3種，第一種為14天內有國際旅遊史，或曾接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀人士，且醫師高度懷疑武漢肺炎感染之發燒或呼吸道症狀；第二種為發燒、呼吸道症狀群聚現象者；以及經「抗生素治療三日未好轉且無明確病因」、「群聚事件個案」或「醫護人員」之肺炎個案，須通報採檢送驗。

新北市在2月21日尤其將醫院住院病患、院內醫療人員也列為監測對象，要求轄內所有醫院要加強感控作業防範院內感染發生。

相關作業包括門、急診區域應有病人分流看診機制，於醫院出入口、急診等區域設置發燒量測站，及就醫民眾與陪病者機制、在一般門診及急診檢傷時落實TOCC、規畫具負壓或通風良好的單獨診間與檢查室。

此外，新北市衛生局也針對正在居家隔離或居家檢疫確有就醫需求者，提供通訊診療服務，讓醫療院所能以遠端視訊診療，給予即時且專業的諮詢。

衛生局陳潤秋局長表示，醫院工作人員必須遵守所有的感染管制程序，盡量避免使用派遣或外包人力；所有曾經評估、照護、處置病人的工作人員紀錄必須保留，照護病例之醫護人員在適當防護下距離病患2公尺，於最後一次照護病人後14日內列冊追蹤管理。

另外，衛生局也要求各醫院應重新訂定並落實執行縮短病房探視時間規範，嚴格管制進出人員。陪病人員及訪客全程佩戴口罩並落實手部衛生、呼吸道衛生及咳嗽禮節。同一時段每位病人訪客至多2名、長時間陪病人員以1人為限並詢問TOCC。有發燒或呼吸道症狀禁止進入病房；留存所有陪病人員及訪客紀錄，包括姓名、連絡電話及住址等資料。